Avellino, si ferma Marcone. Domenica c'è il Catanzaro: appello della Curva Sud Cosa può accadere tra i pali nella sfida contro la capolista, in programma domenica (ore 17.30)

Per l'Avellino sarà allenamento a porte chiuse nel pomeriggio dopo una giornata da ritmi serrati per il tecnico, Massimo Rastelli, protagonista in conferenza stampa, e per la squadra, che ha lavorato con doppia seduta al "Partenio-Lombardi": palestra e campo con tattica in mattinata, partitelle a tema nel pomeriggio per i lupi.

Si ferma Marcone, Forte e Pane pronti

Come nel primo allenamento settimanale, ancora riposo per Federico Casarini con la gestione dei carichi di lavoro e la condizione fisica del centrocampista non preoccupa particolarmente lo staff tecnico e medico. Richard Marcone è rimasto ai box, invece, per un risentimento al quadricipite: riposo precauzionale per il portiere, ma occhio a Pasquale Pane e a Francesco Forte per l'undici iniziale contro il Catanzaro.

Il tifo organizzato: "Tutti allo stadio"

Verso la sfida di domenica contro la capolista imbattuta (9 vittorie su 10) ecco l'appello della Curva Sud Avellino. "Domenica ospitiamo il Catanzaro e dobbiamo accogliere con grinta questi avversari, dimostrare di che pasta siamo fatti. - si legge nella nota diffusa dal tifo organizzato biancoverde - Cacciamo fuori l'orgoglio e trasciniamo la squadra, siamo l'Avellino e niente ci può fermare. Perciò l'appello che facciamo a tutto il popolo irpino è molto semplice, direttamente dal cuore: domenica alle 17:30 tutti allo stadio, facciamo esplodere il Partenio di passione".