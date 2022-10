US Avellino: ecco Aiello, nuovo ingresso nell'area dirigenziale Annuncio del clubi irpino: ruolo di capo scout per l'ex Cavese e Paganese

Mario Aiello è il nuovo capo scout dell'US Avellino. La società irpina ha reso noto l'accordo con il nativo di Napoli, classe '76. L'ex dirigente di Cavese e Paganese ha il titolo di collaboratore della gestione sportiva dal 2013 e quello di direttore sportivo professionista dal 2015. Aiello ha dato già un contributo all'Avellino negli scorsi mesi.

"Contento di far parte di questo progetto"

"Ringrazio la società ed il direttore De Vito per la grande opportunità che mi hanno concesso. - ha spiegato il nuovo direttore dell'area scouting - Già da inizio stagione, seppur dietro le quinte, ho dato un contributo alla causa. Oggi entro ufficialmente nella famiglia dell’Avellino e ne sono estremamente felice".

La carriera

Internapoli: responsabile del settore giovanile dal 2012 al 2015

Ischia (Serie C): direttore dell'area tecnica della prima squadra nel 2015/2016

Gragnano (Serie D): direttore sportivo della prima squadra nel 2016/2017

Paganese (Serie C): direttore sportivo del settore giovanile dal 2017 al 2019

Cavese (Serie C): club manager della prima squadra e poi ds dal 2019 al 2021

Paganese (Serie C): direttore sportivo del settore giovanile nel 2021/2022

Foto: ufficio stampa U.S. Avellino 1912