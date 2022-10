US Avellino, effetto Rastelli: col Catanzaro "Partenio-Lombardi" da sold-out Si vola verso il limite posto per la capienza attuale dell'impianto sportivo irpino

Cresce l'attesa per Avellino-Catanzaro ed è sicuro l'effetto garantito dal ritorno di Massimo Rastelli sulla panchina biancoverde, anche in virtù del primo successo ottenuto in trasferta con il tecnico, la vittoria all'esordio (2-3 contro la Virtus Francavilla) nella sua seconda avventura in Irpinia.

6723 spettatori, il limite attuale per la capienza

Si vola verso il sold-out per la gara contro i calabresi, primi della classe dopo dieci turni di campionato. Già tutto esaurito per la Tribuna Terminio e per il settore ospiti con 500 tifosi del Catanzaro pronti a raggiungere il "Partenio-Lombardi". Restano, quindi, solo pochi biglietti per la Curva Sud. Saranno toccati i numeri dell'ultimo match giocato dall'Avellino nella scorsa stagione, della sconfitta nel primo e unico match playoff disputato dai lupi e perso contro il Foggia (1-2). La capienza attuale dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari è di 6723 spettatori.

Sfida contro la capolista

Il Catanzaro guida la classifica con 28 punti conquistati sui 30 a disposizione, con il miglior attacco (31 reti realizzate) e la miglior difesa (4 gol subiti). I giallorossi hanno un vantaggio di 3 punti sul Crotone. L'Avellino è a -17 dalla vetta (clicca qui per la classifica).