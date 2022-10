Serie C, crisi energetica e mercato asiatico: primo match alle 12, ecco quale Lega Pro, Ghirelli: "La partita terminerà alle 13.45. Pranzo domenicale in famiglia"

ACR Messina - Monterosi Tuscia, gara valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C e in programma domenica 6 novembre, si giocherà con calcio d'inizio alle 12 e sarà il primo match stagionale con orario definito per la sperimentazione delle misure ideate dalla Lega Pro in risposta alla crisi energetica. I due club, con il presidente del Messina, Pietro Sciotto, e con il direttore generale del Monterosi, Fabrizio Lucchesi, hanno dato l'ok.

L'aspetto economico e la visibilità per altri Paesi

"Giocando alle 12 le società combattono la crisi energetica che sta facendo alzare notevolmente i costi delle bollette ed inoltre mostrano la capacità di trasformare la difficoltà in un’opportunità, dando visibilità ai club e cercando di entrare in nuovi possibili mercati come quelli dei paesi asiatici. - ha affermato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli - Ringrazio il presidente Sciotto perché, dopo la partita della gentilezza di domenica scorsa, ha aderito alla sperimentazione di giocare alle 12. È un orario che salvaguarda i tifosi e le famiglie. La partita terminerà alle ore 13.45 e quindi il pranzo domenicale si potrà svolgere con tutta la famiglia".