Avellino, Primavera: Iandolo si è dimesso Avellino-Catanzaro, comunicato del club irpino rivolto ai tifosi con disposizioni del GOS

Antonio Iandolo non è più all'interno dell'organigramma tecnico del settore giovanile dell'Unione Sportiva Avellino. Il tecnico irpino non è più il vice allenatore della formazione under 19 biancoverde, che partecipa al campionato di Primavera 3. "L’allenatore ha presentato le dimissioni per motivi familiari. - si legge nella nota del club - L’U.S. Avellino augura al tecnico di risolvere quanto prima i problemi sopraggiunti ringraziandolo per il lavoro svolto dall’agosto 2021".

Avellino-Catanzaro, disposizioni per bottiglie e cibo da asporto

Inoltre, l'US Avellino ha comunicato una disposizione stabilita nella riunione del GOS per il match contro il Catanzaro, in programma domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi". "In via straordinaria gli spettatori potranno accedere all’interno dello stadio Partenio-Lombardi portando con sé bottiglie di plastica da max 0.5 litri senza tappo oltre che eventuale cibo da asporto": ecco quanto reso noto dalla società avellinese.