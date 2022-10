Bar chiusi allo stadio, ok all’ingresso di cibo e bottigliette di plastica E' arrivata la disposizione del G.O.S. per il match di domenica con il Catanzaro

L'U.S. Avellino 1912 comunica che in occasione della partita di campionato Avellino – Catanzaro, come stabilito nella riunione del G.O.S. dello scorso 27 Ottobre 2022, in via straordinaria gli spettatori potranno accedere all’interno dello stadio Partenio-Lombardi portando con se bottiglie di plastica da max 0.5 litri senza tappo oltre che eventuale cibo da asporto.