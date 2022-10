Avellino - Catanzaro, Rastelli: "Gara stimolante, servirà compattezza" Il tecnico irpino alla prima gara casalinga: "Sarà inevitabilmente emozionante"

É la vigilia del big match tra Avellino e Catanzaro. La gara, valida per l'undicesima giornata nel girone C di Serie C, è in programma domani sul prato del "Partenio-Lombardi": palla al centro alle 17:30.

A scandire l'attesa per la gara è il mister irpino Massimo Rastelli: “Domani affronteremo il Catanzaro, si tratta di una grandissima squadra costruita per vincere. Conosciamo i loro numeri e il loro percorso. Per noi si tratta di una gara stimolante in cui dovremo limitare i loro punti di forza, essendo intelligenti a pizzicarli laddove potremmo avere dei vantaggi. Abbiamo avuto una settimana di tempo per curare gli aspetti nei minimi dettagli. I ragazzi sono stati molto concentrati e son sicuro che sarà così anche oggi durante la rifinitura. Sto cercando di trasmettere loro un nuovo tipo di mentalità. La compattezza sia avanti, sia dietro, deve essere il punto che ci potrà far conquistare risultati positivi”.

LA CONDIZIONE DELLA SQUADRA

“Domani in porta giocherà Pane, è un grande professionista con personalità e carisma. Forte, invece, l'avevo già reintegrato nel gruppo la scorsa settimana e pian piano riprenderà i suoi spazi. Di Gaudio? Sta migliorando di volta in volta, in questo momento può fare la differenza nell'ultima mezz'ora di gara. Non va tralasciato il fatto che abbia ancora delle fragilità, quindi va gestito al meglio. Murano sta bene, è un ragazzo da proteggere e che da sempre il massimo durante gli allenamenti. Purtroppo, ha avuto difficoltà in quanto non ha giocato nel suo ruolo. Inoltre, ha sofferto tanto la pressione dell'ambiente avendo un carattere molto fragile. Aya e Casarini saranno a disposizione. Riguardo Trotta, come esterno può essere determinante”.

RIFERIMENTO AI TIFOSI E ALLA RIFORMA

“Riguardo i numerosi tifosi che saranno presenti domani al “Partenio-Lombardi” è un bel segnale che ci hanno voluto trasmettere. È un'ulteriore prova del senso di responsabilità che dobbiamo avere. La nuova formula per la Serie C? Sono cose che riguardano la politica del calcio, io sono un uomo di campo e penso solo ad allenare”.