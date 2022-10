Avellino-Catanzaro, le probabili formazioni. Biglietti, le ultime Alle 17.30 il calcio d'inizio della sfida al "Partenio-Lombardi", valida per l'undicesima giornata

La sfida contro la capolista, imbattuta, vincente in 9 delle 10 gare di campionato giocate fin qui: alle 17.30 l'Avellino affronterà il Catanzaro. "Una gara stimolante", così Rastelli ha presentato quello che, nonostante i 17 punti di divario tra le due squadre, è stato definito come uno scontro diretto dai giallorossi, perché al di là della distanza in classifica, l'Avellino può riservare insidie. La squadra biancoverde vuole confermarsi per rendimento e punti dopo la vittoria ottenuta domenica scorsa a Francavilla Fontana.

La probabile formazione biancoverde

In porta non ci sarà Marcone: Pane è pronto. Rastelli punterà sul 4-3-3 con Aya e Illanes al centro e con Ricciardi e Tito esterni. A centrocampo il trio composto da Casarini, Franco e Dall'Oglio con Trotta e Russo ai lati di un attacco completato da Murano, punta centrale.

La probabile formazione giallorossa

Modulo 3-5-2 per Vivarini con Fulignati tra i pali, trio difensivo con Martinelli, Brighenti e Scognamillo. A centrocampo ci saranno Sounas, Verna e Ghion con Vandeputte e Tentardini ai lati. L'attacco sarà composto da Biasci e Iemmello.

Tagliandi per il match

Per la gara in programma alle 17.30, al "Partenio-Lombardi", il club irpino ha comunicato che restano invenduti 250 biglietti per la Curva Sud e 50 per il settore Tribuna Montevergine Laterale.