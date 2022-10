Avellino- Catanzaro 2-2, Vivarini: "Noi bravi ma loro non hanno mollato niente" Il tecnico della capolista: "I biancoverdi meritano le zone alte della classifica"

Avellino – Catanzaro 2-2, il commento di mister Vivarini: “É stata una bella partita. Noi abbiamo giocato un gran primo tempo, in cui abbiamo avuto gestione della palla e una superiorità territoriale importante. Siamo riusciti a uscire dalle pressioni dei padroni di casa. L'Avellino nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà aggredendoci con intensità, inoltre c'è stato il ritorno in campo di Kanoute. Determinante il tifo clamoroso del pubblico avellinese. I biancoverdi, man mano che passava il tempo, era sempre più enfatizzato dai loro tifosi. Nonostante tutto, faccio i complimenti ai miei ragazzi per aver giocato questo tipo di gara contro un Avellino così. Rammarico per il rigore? Il calcio è così. Noi potevamo allungare il vantaggio nella prima frazione di gioco sfruttando molto meglio tante situazioni che ci sono capitate. Rastelli? Ha dato sicuramente convinzione all'Avellino. Oltre ad avere giocatori di alto livello, il nuovo mister ha trasmesso loro molta motivazione. Noi siamo stati bravi, ma loro non hanno mollato di mezza virgola. È sicuramente una squadra che dovrebbe essere nelle zone alte della classifica con noi”.