Avellino-Catanzaro 2-2, Rastelli: "Contento per i miei ragazzi" Le parole del tecnico irpino dopo il pareggio contro gli uomini di mister Vivarini

Avellino - Catanzaro 2-2, il commento di mister Rastelli: “Non siamo stati perfetti nei primi nove minuti di gioco. Dopo i due gol, siamo stati bravi a rimanere aggrappati al match. Al termine del primo tempo ho detto loro proprio questo motivandoli ad accorciare le distanze. In seguito, il pareggio sarebbe arrivato poco dopo e così è stato. Infatti abbiamo giocato un secondo tempo bellissimo. La sconfitta per noi sarebbe stata una beffa, ma sarei stato comunque soddisfatto dato il percorso che stiamo facendo insieme”.

“Quando nel gruppo c'è fiducia e serenità chiunque gioca può fare la differenza. Quando ho deciso di tornare qui è stato anche per rivivere determinate emozioni. Ciò che ho vissuto da calciatore e allenatore qui ad Avellino voglio trasmetterlo anche ai ragazzi. Sono contento soprattutto per loro oggi dato che venivano da mesi in cui hanno davvero subito tante situazioni negative. Hanno meritato la spinta e gli applausi di tutto lo stadio. Faccio i complimenti a mister Vivarini e al Catanzaro che hanno dimostrato di meritare quel posto in classifica”.

“La spinta dei tifosi? Ce la dobbiamo sempre meritare. In questo momento dobbiamo essere noi a fare il primo passo. Ora pensiamo alla gara contro la Turris, la Coppa Italia è un obiettivo. In quell'occasione avrò modo di poter vedere gli altri ragazzi all'opera. I giovani, indubbiamente, danno spensieratezza, ma bisogna essere bravi a schierarli nel momento giusto”.