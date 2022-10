Avellino-Catanzaro 2-2, Pane: "Conoscevo il modo di calciare di Iemmello" Così il portiere biancoverde autore della parata su rigore di Iemmello al 95'

Avellino – Catanzaro 2-2, il commento dell'estremo difensore Pane: “Assolutamente non meritvamo la sconfitta. Il rigore parato a Iemmello? Già sapevo come potesse calciare. Quasi sempre lo chiude, nell'ultimo, invece, ha provato ad aprirlo ma il portiere della squadra avversaria l'aveva quasi parato, quindi me ne sono andato un po' per sensazione e si può dire si sia rivelata giusta. Rastelli? Il mister ci ha portato la sua enorme esperienza dato che già conosceva molto bene questa piazza. Ci ha indirizzato in tante cose. Inoltre, ha portato la sua grinta e la sua voglia di mettersi nuovamente in gioco. Ora pensiamo alla gara contro la Turris in Coppa Italia”.