Avellino-Catanzaro 2-2, tabellino e voti dei lupi Male i centrali difensivi, Pane super, grande impatto di Gambale e Kanoute

AVELLINO-CATANZARO 2-2

MARCATORI: 4' pt Sounas (C), 9' pt Biasci (C), 15' st Gambale (A), 35' st Kanoute (A).

AVELLINO (4-3-1-2): Pane 7,5; Rizzo 5,5, Aya 4,5 (1' st Moretti 6,5), Illanes 5, Tito 6,5; Franco 5,5 (1' st Matera 6,5), Dall'Oglio 6, Casarini 6 (30' st Garetto 6); Russo 7; Trotta 5,5 (24' st Kanoute 7), Murano 6 (35' pt Gambale 7,5). A disp.: Forte, Auriletto, Ricciardi, Zanandrea, Maisto, Micovschi, Ceccarelli, Guadagni. All.: Rastelli.7

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Martinelli; Vandeputte, Ghion (20' st Pontisso), Sounas (42' st Welbeck), Verna, Tentardini (21' st Katseris); Biasci (21' st Cianci), Iemmello. A disp.: Sala, Rizzuto, Fazio, Gatti, Mulé, Cinelli, Katseris, Pontisso, Curcio. All.: Vivarini.

ARBITRO: Sig. Stefano Nicolini della sezione di Brescia.

ASSISTENTI: Sig.ri Giovanni Dell'Orco della sezione di Policoro, Glauco Zanellati della sezione di Seregno, Valerio Pezzopane della sezione di L'Aquila (quarto uomo).

ESPULSI: 49' st Illanes per fallo in chiara occasione da rete.

AMMONITI: 21' pt Martinelli per comportamento non regolamentare, 34' pt Scognamillo, 14' st Vandeputte, 23' st Illanes e 42' st Dall'Oglio per gioco scorretto.

NOTE: Angoli: 3-4. Recuperi: 1' pt, 4' st.