Avellino, la carica social di Rastelli. Mercato, spunta un ex Gioia anche per Pane e Kanoute, decisivi con Gambale per il 2-2 contro la capolista

È la vigilia di Avellino-Turris, gara valida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C, e i lupi andranno a caccia della continuità operando un turnover inevitabile per i ritmi serrati. Lunedì l'Avellino sarà di scena a Foggia per il posticipo della dodicesima giornata del girone C. In campionato Massimo Rastelli non potrà contare su Julian Illanes per tre turni: squalifica per l'argentino dopo il rosso rimediato nel recupero del match con il Catanzaro (clicca qui per leggere le motivazioni del giudice sportivo).

Le parole del tecnico biancoverde sul profilo ufficiale Instagram

Rastelli ha rimarcato la soddisfazione per la prova dei suoi ragazzi sui canali social: «Semplicemente "emozioni"... quelle vissute grazie ai ragazzi in campo e ai nostri splendidi tifosi sugli spalti... avanti così tutti insieme!!! Forza Lupi». La gioia per la prestazione con il pari ottenuto contro la capolista è stata rimarcata anche da Pasquale Pane, decisivo con il rigore parato a Pietro Iemmello, e da Mamadou Kanoute, autore del 2-2 al minuto 81.

Bittante jolly per il futuro

Nel frattempo, spunta la prima ipotesi in entrata dal mercato. Luca Bittante, protagonista nel primo ciclo targato Rastelli in Irpinia, è svincolato dopo l'avventura vissuta a Cosenza e ha seguito dal vivo Avellino-Catanzaro al "Partenio-Lombardi". L'esterno difensivo classe '93 ha firmato ad Avellino lo step di crescita per giocare in Serie A con le maglie di Empoli e Cagliari (anche in Sardegna è stato allenato da Rastelli).