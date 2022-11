Avellino-Turris, i convocati: nessun recupero, quattro assenze per Rastelli È la vigilia del match valido per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C

L'Avellino ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Turris, valido per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C e in programma domani (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi". Si confermano le assenze del primo allenamento settimanale. Massimo Rastelli non potrà contare su Richard Marcone, bloccato dal risentimento al quadricipite, su Claudiu Micovschi, ai box per un fastidio al ginocchio, su Antonio Di Gaudio, fermo dal colpo rimediato al torace nella rifinitura verso Avellino-Catanzaro, e su Jacopo Murano, uscito per un fastidio all'adduttore nel primo tempo del match contro la capolista.

Avellino-Turris, i convocati da Rastelli

Portieri: Pane, Pizzella, Forte

Difensori: Rizzo, Tito, Sbraga, Scognamiglio, Aya, Ricciardi, Illanes, Zanandrea, Auriletto, Moretti

Centrocampisti: Franco, Garetto, Casarini, Matera, Dall’Oglio, Maisto

Attaccanti: Kanoute, Gambale, Russo, Ceccarelli, Guadagni, Trotta