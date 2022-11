Avellino-Turris, le probabili formazioni: turnover tra i pali, riecco Forte Alle 17.30 la sfida tra gli irpini e i corallini per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C

È il giorno del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C per l'Avellino, che alle 17.30 affronterà la Turris al "Partenio-Lombardi": ricerca della continuità per i biancoverdi e la competizione organizzata dalla Lega Pro può determinarla in casa irpina.

La probabile formazione dell'Avellino

L'idea del turnover tra i pali con il ritorno di Forte: così i lupi si avvicinano alla sfida contro i corallini. L'estremo difensore ha vissuto l'estate da separato in casa prima e da aggregato per gli allenamenti poi nel corso della prima parte della stagione. Con l'arrivo di Rastelli in panchina è tornato tra i convocati e ora appare lanciato verso l'ingresso nell'undici titolare. In virtù della squalifica di tre turni in campionato, Illanes sarà al centro della difesa con Aya. Modulo 4-3-3 con Ricciardi e Zanandrea esterni, A centrocampo spazio a Garetto e Matera con Franco al centro, ma occhio a Maisto, che fu titolare nel primo match di Coppa Italia con una buonissima prestazione. Gambale e Kanoute, autori delle due reti utili per il pari con il Catanzaro, saranno titolari con Ceccarelli. In casa Avellino tornano tra i convocati Sbraga e Scognamiglio.

La probabile formazione della Turris

Per Di Michele si prefigura un ampio turnover anche a causa dell'indisponibilità di Di Franco, Giannone, Leonetti, Santaniello e Varutti. Riposo per Perina: tra i pali ci sarà Fasolino. Modulo speculare per i corallini: in attacco ci sarà l'ex biancoverde, Maniero, con Stampete e Haoudi ai lati del trio offensivo. Pacchetto difensivo con Ercolano, Di Nunzio, Boccia e Contessa, a centrocampo ci saranno Nocerino, Finardi e Acquadro.