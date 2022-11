Stasera torna Focus C: ospiti Pierpaolo Marino, Polito, Fabrizi e Altobello Appuntamento alle 21 sul canale 16

Su OttoChannel (canale 16 del digitale terrestre) appuntamento da non perdere con Focus Serie C, in onda stasera, 2 novembre, alle 21. Seguiremo e commenteremo il secondo turno della Coppa Italia di categoria. Ospiti il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino, il direttore sportivo del Bari Ciro Polito, l'attaccante del Latina Luca Fabrizi e il difensore della Cavese Errico Altobello. Ampio spazio ai telespettatori con un ampio ventaglio di opzioni attraverso cui interagire. In diretta sarà possibile dialogare con lo studio chiamando in diretta telefonica al numero verde 800919002 o inviando i vostri messaggi, sms o whatsapp (anche audio), al numero 3248725223.