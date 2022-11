Coppa Italia Serie C, Avellino agli ottavi: Ceccarelli stende la Turris (1-0) Rigore conquistato e trasformato dall'ex Juve Stabia: ecco chi affronterà la squadra di Rastelli

All'Avellino basta il rigore conquistato e trasformato da Ceccarelli al 18' della ripresa per battere la Turris (1-0) e accedere agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Prima vittoria casalinga nella seconda avventura di Rastelli all'ombra del Partenio dopo il pari col Catanzaro e il successo ottenuto in trasferta con la Virtus Francavilla in campionato. Agli ottavi i biancoverdi affronteranno la vincente di Catanzaro-Potenza.

Il primo tempo

Inevitabile turnover per l'Avellino nonostante l'obbligo della continuità nella gestione Rastelli. Il tecnico presenta Forte tra i pali: debutto stagionale per l'estremo difensore. Dentro anche il giovane Maisto, titolare come nel primo turno con la Fidelis Andria, e Garetto. In attacco c'è Guadagni con Kanoute e Ceccarelli. Zanandrea si blocca nella rifinitura: fastidio al retto femorale. Diverse novità anche per la Turris con il 3-5-2, Donini in porta e Maniero in panchina. Subito Avellino in avvio: al 6' Ceccarelli colpisce il palo. Buona fase per i biancoverdi sempre con l'ex Juve Stabia protagonista nelle soluzioni offensive. Alla mezzora ci riprova dopo l'errore di Di Nunzio, ma trova la risposta di Donini. La Turris si propone in attacco a pochi secondi dal termine della prima frazione e sfiora il vantaggio con Stampete: Forte chiude.

Il secondo tempo

Rastelli inserisce subito Matera e Gambale per Franco e Guadagni. Al 53' nuova chance per i lupi: prima Kanoute, poi Matera, ci pensa Frascatore a salvare i corallini con Donini battuto. Le occasioni si susseguono, il match si sblocca al 17' della ripresa: sempre Ceccarelli, leader offensivo, conquista un calcio di rigore. Fallo di Di Nunzio: l'esterno offensivo non sbaglia, batte Donini e regala l'1-0 agli irpini. La Turris prova subito a rispondere, l'Avellino va vicino al raddoppio poco dopo. Alla mezz'ora della ripresa l'ex Maniero grazia i lupi, non approfitta della chance che si crea in area e conferma l'1-0. Gli ospiti crescono con il passare dei minuti: Frascatore al tiro, Forte tiene con brivido. In avvio di recupero ancora Turris con Contessa. Finale di 1-0 per l'Avellino, che accede al terzo turno della Coppa Italia di Serie C.

Il tabellino

Serie C - Coppa Italia

Secondo Turno Eliminatorio

Avellino-Turris 1-0

Marcatori: 18' st rig. Ceccarelli

Avellino (4-3-3): Forte; Ricciardi, Aya, Moretti, Auriletto; Maisto, Franco (1' st Matera), Garetto (34' st Dall'Oglio); Ceccarelli (24' st Russo), Kanoute (39' st Tito), Guadagni (1' st Gambale). All. Rastelli. A disp. Pane, Pizzella, Scognamiglio, Sbraga, Rizzo, Tito, Dall'Oglio, Casarini, Trotta.

Turris (3-5-2): Donini; Boccia, Di Nunzio, Frascatore; Vitiello, Acquadro (36' st Contessa), Ardizzone (13' st Taugourdeau), Haoudi (13' st Gallo), Ercolano; Stampete (27' st Maniero), Longo. All. Di Michele. A disp. Perina, Fasolino, Aquino, Manzi, Contessa, Finardi, Rizzo, Invernizzi, Maniero, Nocerino.

Arbitro: Taricone (assistenti Bianchi e Cadirola, Tropiano quarto ufficiale)

Ammoniti: Maisto (A), Aya (A), Matera (A), Contessa (T)

Angoli: 2-2

Recupero: 4' st