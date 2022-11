Avellino: Ricciardi pronto al rientro, in 5 verso il forfait a Foggia Allenamento pomeridiano per i lupi verso il posticipo del lunedì contro i satanelli

Un calciatore verso il recupero, altri cinque sono, invece, destinati a non essere presenti nella lista dei convocati per la gara in programma lunedì sera (ore 20.30), il posticipo della dodicesima giornata del girone C di Serie C, con l'Avellino ospite del Foggia allo "Zaccheria".

Ricciardi tornerà ad allenarsi in gruppo da domani

Massimo Rastelli dovrebbe avere a disposizione Manuel Ricciardi per la sfida contro i satanelli. L'esterno è stato tenuto a riposo per la gestione dei carichi di lavoro, ha lavorato in piscina e tornerà ad allenarsi con i compagni di squadra nella prossima seduta.

Di Gaudio, Micovschi, Murano e Zanandrea out

Solo differenziato per Jacopo Murano e Claudiu Micovschi, mentre Antonio Di Gaudio e Gianmaria Zanandrea hanno svolto lavoro specifico e terapie. Allenamento in piscina per Richard Marcone, destinato all'ulteriore stop al pari degli altri quattro calciatori biancoverdi.