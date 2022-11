Avellino, Rastelli: "A Foggia sarà un esame. Murano ha motore e qualità da A" Il tecnico degli irpini in vista del big-match: "Pensiamo alla nostra crescita mentale"

Lunedì sera (ore 20.30) l'Avellino sarà impegnato nel posticipo della dodicesima giornata del girone C di Serie C contro il Foggia. Appuntamento allo “Zaccheria” con l'obiettivo del terzo risultato utile consecutivo in campionato per gli uomini di Massimo Rastelli che, in conferenza stampa, ha scandito l'attesa per il “Monday Night” dei biancoverdi: “Abbiamo archiviato la gara di mercoledì in Coppa Italia contro la Turris e i ragazzi si sono allenati bene in questi giorni. - ha affermato il tecnico dei lupi - Avremo a disposizione ancora due giorni per il quadro completo di chi sarà a disposizione lunedì nella gara contro il Foggia. Qualcuno è stato recuperato, qualcuno invece è ancora da valutare. Stiamo proseguendo il lavoro sulla mentalità, su noi stessi. Quelli che fanno gli altri ci interessa relativamente, poi a fine serata, eventualmente, si guarda la classifica, ma per ora è fondamentale pensare alla nostra crescita. Lunedì sarà un esame molto importante. Il Foggia è una squadra in grande salute che da quando è subentrato Gallo è riuscita a far bene. Come noi, la classifica non rispecchia il reale valore dell'organico”.

Il recupero di alcune pedine verso Foggia

“Murano è stato recuperato. Ieri ha fatto un lavoro di accelerazione e oggi dovrebbe rientrare in gruppo. Ricciardi ha svolto un lavoro a parte per smaltire la fatica della gara di mercoledì e dovrebbe riaggregarsi anche lui oggi. In attacco ho tante soluzioni. Le sto provando un po' tutte, in base soprattutto alle caratteristiche differenti dei miei calciatori. Alcuni hanno più attitudine a giocare in un determinato modo, ma che nella loro carriera hanno provato vari sistemi di gioco. Gli allenamenti servono proprio ad abituarli in qualche ruolo. Io non sono un integralista, in base al momento cerco di fare le mosse giuste per far rendere al massimo i miei ragazzi”.

Focus su Murano e Russo

“Come ho sempre detto finora, io voglio essere messo in difficoltà, non voglio dormire tranquillo. Proprio per questo, mercoledì era una gara fondamentale non solo per il risultato finale, ma per le conferme che volevo dai miei ragazzi. Voglio sapere di poter contare su più calciatori possibili e Ceccarelli si è dimostrato uno di questi. È sicuramente di grande affidabilità. Riguardo Sbraga e Scognamiglio, in qualsiasi momento possiamo fare dei cambi. È tutto da valutare. Murano? Ha un motore e una qualità fisica da Serie A. Deve convincersene lui di avere doti atletiche non da questa categoria. Deve ritrovare autostima e convinzione in sé stesso. Da allenatore ci sto lavorando tantissimo dandogli fiducia e facendogli capire che gli errori fanno parte del gioco. Russo, invece, è un giocatore che smette di correre solo quando l'arbitro fischia. È intelligente, capisce i pericoli e si sacrifica per la squadra. Deve migliorare nel momento decisionale. Anche lui deve avere consapevolezza dei propri mezzi".