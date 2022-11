Foggia-Avellino, più biglietti per i tifosi ospiti: le novità Orari d'acquisto e percorso per i supporter biancoverdi: i dettagli

Sale a 300 il numero di biglietti messo a disposizione dei tifosi dell'Avellino per la trasferta di Foggia, per la gara in programma allo "Zaccheria" lunedì sera, con calcio d'inizio alle 20.30. Inizialmente erano 220, come reso noto dal club rossonero nelle scorse ore. L'Avellino ha comunicato la prevendita attiva per i tagliandi d'accesso al settore ospiti: prezzo confermato di 10 euro più diritti di prevendita biglietti acquistabili presso i punti vendita abilitati Vivaticket.

Obbligo tessera e percorso per raggiungere lo stadio

"Ai residenti della provincia di Avellino sarà possibile acquistare solo i tagliandi del settore ospiti con obbligo di fidelity card. - ricorda la società biancoverde - Per chi non è in possesso della tessera “Fichè Vivrò”, potrà acquistarla sul circuito TicketOne. La prevendita terminerà alle 19 di domenica, salvo esaurimento. Si consiglia ai tifosi dell’Avellino di raggiungere lo stadio Zaccheria a bordo di mezzi collettivi (pullman o minivan) seguendo l’itinerario disposto dalla Questura di Foggia e raggiungendo il luogo programmato dalla Questura. Non sarà consentito l’accesso allo Zaccheria in nessun’altra modalità".