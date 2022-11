Foggia-Avellino, tutte le indicazioni per i tifosi biancoverdi Sconsigliato l'arrivo autonomo allo Zaccheria

L’arrivo a Foggia della tifoseria ospite proveniente da Avellino, preferibilmente utilizzando mezzi collettivi, dovrà avvenire non oltre le ore 18.30 del giorno 7 novembre 2022, percorrendo l’autostrada A/16, con uscita al casello autostradale di Candela (FG).

In area prossima a questo casello, la tifoseria avellinese sarà raggruppata ed indirizzata fino all’area dell’autoparco “Centro Raccolta della Polizia di Stato – Ciotta”, ubicato in Corso del Mezzogiorno a Foggia (coordinate GPS 41.445272, 15.576155). Gli automezzi dei supporters ospiti saranno ospitati presso un’area del citato Centro Raccolta Polstato. Da quel sito, detta tifoseria verrà successivamente scortata fino al settore Ospiti dello Stadio Zaccheria. Il trasferimento avverrà a bordo di autobus dell’azienda di trasporto pubblico locale.I tifosi ospiti che arriveranno da altre direttrici dovranno necessariamente indirizzarsi verso il citato autoparco “Centro Raccolta della Polizia di Stato – Ciotta”, ubicato in Corso del Mezzogiorno a Foggia (coordinate GPS 41.445272, 15.576155).

Si sconsiglia, pertanto, l’arrivo autonomo allo Stadio Zaccheria della tifoseria ospite.