Foggia-Avellino, Gallo: "Partita di livello, di fronte due squadre in ripresa" La sfida dello Zaccheria presentata dal tecnico dei satanelli

Domani allo Zaccheria il Monday night della dodicesima giornata del girone C di Serie C. Di fronte Foggia e Avellino. Il tecnico dei satanelli Fabio Gallo presenta cosi la sfida. "Sarà una partita di livello, a prescindere dalle posizioni in classifica che ci vedono molto vicini. Sarà l'ennesimo scontro diretto, ma si affronteranno due squadre in ripresa. L'Avellino, nelle ultime gare, ha fatto bene. Noi idem. Arriveremo all'impegno di domani con qualche problemino. Tuttavia, la squadra è riuscita, fortunatamente, a recuperare abbastanza dalle fatiche della Coppa, L'Avellino è una squadra che ha pareggiato una partita, nel secondo tempo, con grande determinazione e voglia. Bisognerà, quindi, mettere in campo tutte le energie fisiche necessarie e le conoscenze che i ragazzi mi hanno dimostrato di avere". Tra i padroni di casa assente sicuro Malomo, probabile anche il forfait di D'Ursi.