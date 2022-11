Botta e risposta in otto minuti, l’Avellino esce indenne da Foggia Vantaggio rossonero con Petermann, pari irpino di Russo su punizione

Nel Monday night dello “Zaccheria” Rastelli perde all’ultimo momento Dall’Oglio, rimpiazzato da Garetto e sceglie Auriletto anziché Aya in difesa. Davanti Russo, Gambale e Trotta.

Pronti via e il Foggia passa: al 2’ fallo in area di Garetto su Garattoni, dal dischetto Petermann batte Pane. L’Avellino non si scompone e cinque minuti dopo pareggia: punizione di Russo da posizione defilata che passa tra una selva di gambe (forse anche deviata) e finisce in rete.

Alla mezz’ora Foggia vicino al nuovo vantaggio: un rimpallo favorisce Garattoni, che calcia a botta sicura colpendo il palo, poi il diagonale di Costa è appena largo.

Qui la partita viene sospesa per cinque minuti, a causa del lancio di petardi e fumogeni in campo delle due tifoserie. I supporter dell’Avellino entrati allo “Zaccheria” solo mezz’ora dopo il fischio d’inizio.

Nel finale satanelli ancora insidiosi con Vuthaj e Petermann. Si va all’intervallo sull’1-1. Sfida gradevole con il botta e risposta in avvio, poi predominio dei padroni di casa ma Avellino pienamente in partita.

Nella ripresa gli irpini partono fortissimo e in cinque minuti vanno vicini al gol almeno due volte. Intorno al quarto d’ora dentro Murano in luogo di un Trotta un po’ sottotono.

Al 62’ Foggia a un passo dal 2-1. Su corner deviazione ravvicinata di Vuthaj, provvidenziale il riflesso di Pane. Nell’ultimo quarto d’ora Rastelli si gioca le carte Kanoutè e Maisto per Russo e Garetto. Gallo risponde con D’Ursi e Peralta.

All’80 Vuthaj non riesce a raggiungere un assist invitante sotto porta nonostante il tentativo in scivolata. L’Avellino non punge più e Rastelli toglie uno stanco Matera per Franco.

Nel recupero prima Tito calcia debole tra le mani di Nobile, poi D’Ursi, a tu per tu con Pane e leggermente defilato, spara alto e largo, sprecando una grande occasione.

Finisce 1-1 un match tutto sommato equilibrato e l’Avellino di Rastelli dopo tre partite resta imbattuto. Ora testa al derby di domenica al Partenio contro il Giugliano.