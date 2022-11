Serie C, Coppa Italia: Catanzaro-Avellino, ecco data e orario Il programma completo degli ottavi di finale della competizione organizzata dalla Lega Pro

La Lega Pro ha ufficializzato le date e gli orari degli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Catanzaro-Avellino si giocherà mercoledì 16 con calcio d'inizio alle 17.30. Sarà nuova sfida tra i calabresi e gli irpini, questa volta al "Ceravolo" dopo il 2-2 in campionato al "Partenio-Lombardi" del 30 ottobre scorso.

Il programma degli ottavi di finale

Martedì 15/11

ore 19.30 Sangiuliano - Juventus NG

Mercoledì 16/11

ore 14.30 Alessandria - Renate

ore 14.30 Padova - Gubbio

ore 15 Viterbese - Pontedera

ore 17.30 Catanzaro - Avellino

ore 18 Rimini - LR Vicenza

ore 20.30 Foggia - Crotone

Giovedì 17/11

ore 18 Virtus Entella - Lucchese

Il regolamento

"Gli ottavi di finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal Regolamento del Giuoco del Calcio".