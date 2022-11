Avellino, testa al Giugliano: in quattro ai box, differenziato per due pedine Ripresa della preparazione verso la sfida di domenica (ore 17.30)

Riparte l'Avellino dopo il pari di Foggia in un match vissuto anche con minuti di tensione e sospeso al 37' del primo tempo per il lancio di fumogeni e oggetti che porta il giudice sportivo all'intervento della Procura Federale per far luce su tutta la vicenda.

Le ultime dal "Partenio-Lombardi"

Ripresa per i biancoverdi con lavoro defaticante per chi ha giocato allo "Zaccheria", mentre gli altri componenti della rosa si sono divisi tra palestra e campo. Jacopo Dall'Oglio è rimasto fermo per il risentimento muscolare al quadricipite destro accusato nella rifinitura per Foggia-Avellino: il centrocampista si sottoporrà a controlli per stimare i tempi di recupero. Claudiu Micovschi e Manuel Ricciardi hanno seguito un programma di allenamento differenziato a bordocampo. Invece, Antonio Di Gaudio, Richard Marcone e Gianmaria Zanandrea hanno proseguito nel programma specifico e nel ciclo di terapie, ma sembrano in ritardo