Coppa Italia o campionato? A cosa deve pensare l'Avellino secondo Evacuo L'ex attaccante biancoverde è stato ospite di "Focus Serie C" su OttoChannel (canale 16)

Da una parte la Coppa Italia, con l'Avellino che mercoledì (ore 17.30) sarà ospite del Catanzaro per l'ottavo di finale, dall'altra il campionato: i biancoverdi sono al lavoro per la sfida casalinga con il Giugliano. È attesa per le decisioni che saranno prese dal CASMS dopo quanto accaduto in Foggia-Avellino, nel frattempo agli uomini di Rastelli tocca dare ulteriore continuità ai risultati che stanno arrivando nella seconda gestione tecnica della stagione.

L'ex biancoverde: "Testa alla rimonta nel girone C"

Ospite di "Focus Serie C", appuntamento del mercoledì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16), l'ex attaccante dell'Avellino, Felice Evacuo, non ha dubbi: per i lupi è fondamentale dare priorità al campionato e alla risalita potenziale fino al quarto posto in regular season, più che alla Coppa Italia, opportunità per le squadre (con la vittoria del trofeo si ottiene l'accesso diretto ai quarti di finale playoff). "Per l'Avellino sarebbe molto meglio investire sul campionato, più che sulla Coppa Italia. - ha sottolineato Evacuo - Ne ha tutte le potenzialità sia tecniche che societarie per poter puntare a quel quarto posto, che in questo momento sembra la posizione più raggiungibile, per poi presentarsi ai playoff da quarta e soprattutto nel miglior modo possibile, come ha fatto il Palermo l'anno scorso. Prorità al campionato".