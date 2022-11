Avellino: ridotta la squalifica di Illanes, ecco quando torna a disposizione La sentenza della Corte Sportiva d'Appello. L'argentino ha già saltato la trasferta di Foggia

È stato accolto il reclamo formulato dall'US Avellino avverso la squalifica di tre giornate rimediata da Julian Illanes nel match con il Catanzaro del 30 ottobre scorso. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha rideterminato la sanzione a due giornate con ammenda di 500 euro. Dopo la trasferta di Foggia Illanes salterà, quindi, anche la gara contro il Giugliano, per poi tornare a disposizione di Massimo Rastelli per la sfida esterna con il Picerno, in programma domenica 20.

Il dispositivo della Corte Sportiva d'Appello FIGC

"La Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sezione II, composta dal presidente Pasquale Marino, dai componenti, Carlo Buonauro e Mauro Sferrazza (relatore) e dal rappresentante AIA, Paolo Grassi, nell’udienza fissata il 10 novembre 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 060/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. in data 08.11.2022, avverso la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Julian Illanes Minucci in relazione alla gara Avellino/Catanzaro del 30.10.2022;

udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante;

ha pronunciato il seguente dispositivo

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara con ammenda di € 500,00.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC".

Clicca qui per il dispositivo ufficiale della CSA della Federcalcio