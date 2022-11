Avellino-Giugliano verso le porte chiuse e occhio ad altre decisioni Attesa per quanto definito dal CASMS e dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

A meno di clamorose sorprese, Avellino-Giugliano si giocherà senza pubblico sugli spalti: "Partenio-Lombardi" a porte chiuse. Manca, però, ancora l'ufficialità sulla decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per la prossima sfida casalinga dei biancoverdi, in programma domenica alle 17.30 e valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C.

Lupi senza pubblico domenica, ma non solo

Si profila la stangata per il club irpino. La squadra dovrebbe disputare il match con i tigrotti senza il sostegno del pubblico nell'impianto sportivo di Contrada Zoccolari. Nella giornata di mercoledì era arrivata prima la comunicazione dell'avvio della prevendita biglietti, poi la nota di stop all'acquisto da parte delle autorità competenti e nulla più: riprova delle porte chiuse sempre più concrete nello scenario a poco più di 48 ore dal calcio d'inizio.

Inoltre, nella determinazione numero 42 pubblicata mercoledì dal dipartimento del Viminale emerge il rinvio alle valutazioni del CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) "per l'individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi" non solo per Avellino-Giugliano, ma anche per Catanzaro-Avellino, valida come ottavo di finale di Coppa Italia di Serie C, in programma mercoledì prossimo al "Ceravolo". Sono sotto osservazione Monopoli-Foggia, in programma domenica, Foggia-Crotone (Coppa Italia Serie C) e tre match di Serie D.

Lunedì i disordini durante e al termine di Foggia-Avellino

L'ultima gara, giocata in trasferta dai lupi allo "Zaccheria" con il Foggia, è stata sospesa nel corso del primo tempo, al 37', per il lancio di fumogeni e oggetti tra settori (ospiti e curva nord) e in campo: caos che ha determinato la richiesta d'apertura indagine da parte del giudice sportivo. Il tifo organizzato biancoverde aveva avuto accesso nel settore ospiti solo alla mezz'ora del match. È attesa per quanto sarà definito dalla Procura Federale e dal CASMS in ambito sportivo, ma anche per quanto accadrà in quello ordinario: nelle scorse ore arresti e domiciliari per due tifosi foggiani.