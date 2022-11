Avellino-Giugliano, Rastelli: "Le porte chiuse non è calcio" Si gioca domani al "Partenio" alle 17.30

In vista del match tra Avellino e Giugliano, previsto per domenica 13 novembre 2022 alle ore 17.30, valevole per la 13^ giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Massimo Rastelli è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio Lombardi, per presentare la sfida.

Le insidie che nasconde la gara

“Ne saranno due. La prima è rappresentata dalle porte chiuse perchè sappiamo quanto siano importanti per noi i nostri tifosi e lo hanno dimostrato già contro il Catanzaro. La seconda è l’avversario, che ha un buon mix di giovani e giocatori esperti. Dovremo restare concentrati e sfruttare le occasioni che riusciremo a creare”.

Abbondanza in attacco

“Abbiamo a disposizione tante soluzioni. Dobbiamo essere bravi nello scegliere le caratteristiche migliori rispetto all’avversario che di volta in volta ci capita”.

I singoli

“Agostino Rizzo mi sta dimostrando, al pari di Ricciardi, di avere ottime potenzialità. Sono contento del lavoro che sta facendo. Micovschi è un giocatore che per caratteristiche mi piace tantissimo. Sono dispiaciuto perchè si è fermato proprio nella settimana della Coppa Italia dove avrei potuto vederlo all’opera in partita. Ora è ritornato e negli allenamenti sta facendo bene”.