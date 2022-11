Avellino-Giugliano, le probabili formazioni: derby senza pubblico Alle 17.30 il calcio d'inizio della sfida valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C

Alle 17.30 sarà calcio d'inizio per Avellino-Giugliano: derby senza pubblico dopo i disordini registrati in Foggia-Avellino, che hanno portato alla decisione assunta dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e certificata dalla Prefettura di Avellino. Niente tifosi sugli spalti, lupi chiamati alla continuità e al colpo da 3 punti per dare forma alla rimonta quarto posto.

La probabile formazione dell'Avellino

Rastelli non potrà contare su 6 pedine. Allo squalificato Illanes (ultimo turno di stop in virtù del ricorso accolto, tornerà a disposizione per la trasferta di Picerno in campionato) si aggiungono gli infortunati Di Gaudio, Dall'Oglio, Marcone, Zanandrea e anche Aya: stop dell'ultim'ora e il centrale difensivo non è tra i convocati per Avellino-Giugliano. Il tecnico dovrebbe puntare sul 4-3-3 con Pane tra i pali e la linea difensiva composta da Agostino Rizzo, Moretti, Auriletto e Tito. A centrocampo Matera sarà il centrale con Franco e Casarini nel trio in mediana. Russo e Trotta agiranno ai lati di un attacco completato da Gambale prima punta.

La probabile formazione del Giugliano

I tigrotti dovrebbero presentarsi al "Partenio-Lombardi" con il 3-5-2 con due ex biancoverdi, Viscovo tra i pali e Zullo nella linea difensiva con Ciro Poziello e Scanagatta. A centrocampo Gladestony guida a livello offensivo il reparto con Rondinella, Ceparano, De Rosa e Gomez. In attacco Nicolas Rizzo dovrebbe far coppia con Piovaccari.