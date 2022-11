Avellino-Giugliano 0-1, Rastelli: "Gara stregata, ora testa al Catanzaro" Le parole del tecnico degli irpini dopo la sconfitta nel derby

Avellino – Giugliano 0-1, il commento di mister Rastelli: “É una sconfitta che pesa ed è immeritata. Il primo tempo è stato equilibrato, sapevamo che loro scendessero in campo con il rombo di centrocampo e noi abbiamo provato a controbattere mettendoci quasi a specchio. In alcune circostanze non siamo stati perfetti, ma comunque abbiamo creato qualche situazione in ripartenza e non abbiamo concesso nulla. Nel secondo tempo, invece, abbiamo prodotto tanto. Inoltre, Sassi ha fatto delle ottime parate. Abbiamo pagato a carissimo prezzo un'ingenuità. Mi dispiace per i ragazzi che in un'atmosfera surreale come questa in cui ci troviamo loro hanno provato a isolarsi senza ottenere risultati”.

“Io credo che dobbiamo avere la giusta lucidità per giudicare la nostra prestazione che, per me, è stata positiva. Non dobbiamo fossilizzarci sul risultato. Di sicuro, le porte chiuse sono state per noi un grandissimo handicap, forse davanti a 6mila spettatori si giocava un'altra gara. Mercoledì c'è l'impegno in Coppa Italia sul campo del Catanzaro, ho bisogno di vedere ragazzi che devono mettere minuti nelle gambe. Si tratta comunque di una gara secca dove c'è la possibilità di passare il turno. Micovschi? Ha delle caratteristiche da mezzala, ha gamba e tecnica. In quel ruolo a centrocampo può essere d'aiuto. Riguardo il rigore su Matera, le immagini parlano più di qualsiasi altra cosa”.