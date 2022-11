Avellino-Giugliano 0-1, Casarini: "Sconfitta immeritata, ma c'è da lavorare" "I tifosi danno una spinta in più, anche la loro assenza ha condizionato la gara"

Avellino – Giugliano 0-1, il commento del centrale Casarini: “Non è stata una gara esemplare da parte nostra, ma possiamo dire che la sconfitta non la meritavamo. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto, il loro gol è arrivato da una nostra disattenzione. Poi, non siamo riusciti a riacciuffare il risultato. Dobbiamo continuare a lavorare, non ci sono altre soluzioni. Bisogna seguire le indicazioni del mister e trovare la continuità che stavamo asseggiando. Di sicuro, c'è da migliorare riguardo all'approccio dei primi minuti in campo. Forse oggi, anche la suggestione dello stadio vuoto ci ha potuto condizionare. La nostra stagione deve essere basata su risultati diversi da questi, vogliamo fare un altro tipo di campionato. I tifosi? Qua ad Avellino loro sono la base, danno una spinta in più. Questa, però, è stata la decisione e ne prendiamo atto. Alla fine, in cmapo, ci andiamo noi e la colpa del risultato è la nostra. Mercoledì c'è la gara contro il Catanzaro in Coppa Italia e sarà un match da un sapore diverso”.