Di Napoli: "Vincere ad Avellino è un traguardo importante, orgoglioso dei miei" Così il tecnico del Giugliano dopo la vittoria nel derby al "Partenio - Lombardi"

Avellino – Giugliano 0-1, il commento del mister dei gialloblù Di Napoli: “Sono contento per i miei ragazzi. Abbiamo vinto contro una grande squadra. Quando si vince ad Avellino è come aver conquistato qualcosa di importante e per questo noi siamo soddisfatti. Mi aspettavo di trovare un gruppo di forte impatto, con tanta qualità in campo. I miei ragazzi se lo meritano e sono orgoglioso di loro. Il nostro obiettivo è la salvezza, bisogna stare tranquilli e vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Per ora, ci godiamo la vittoria, ma poi dobbiamo pensare al Monopoli. Il giovane portiere Sassi? È un giocatore importante, faccio i complimenti a lui e anche agli altri under che stavano in panchina. Tutti hanno fatto qualcosa di strepitoso”.