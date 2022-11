Avellino-Giugliano 0-1, Auriletto: "Un ko che fa male, mancavano i tifosi" Le parole del difensore biancoverde dopo la sconfitta nel derby

Avellino – Giugliano 0-1, il commento del difensore degli irpini Auriletto: “Questa sconfitta fa male, ci tenevamo a vincere visto il modo in cui l'avevamo preparata. Loro hanno fatto solo un tiro in porta in 90 minuti, quindi per noi c'è tanta delusione. Inoltre, è stata una partita anche abbastanza sporca. Però, non sarà una sconfitta a buttarci giù, come anche una vittoria non deve farci sentire troppo forti. C'è bisogno di equilibrio e mercoledì contro il Catanzaro in Coppa Italia abbiamo subito l'opportunità per fare risultato. Noi andremo lì per fare la nostra gara di cui conosciamo l'importanza. Ci teniamo a passare il turno anche per il morale. Ora dobbiamo fare un reset. I tifosi? Ci sono mancati. Quando siamo in campo ci danno sempre una spinta incredibile, sia in casa, sia fuori”.