Avellino-Giugliano, il tabellino e i voti dei lupi Rizzo errore decisivo, l'attacco non incide

IL TABELLINO

MARCATORI: 23' st Gladestony (G).

AVELLINO (4-3-2-1): Pane 6; Rizzo 5., Moretti 6, Auriletto 6,5, Tito 5,5; Garetto 5,5 (28' st Trotta 5,5 ), Franco 5(12' st Micovschi 5), Casarini 5,5 (13' st Matera 6 ); Ceccarelli 6 (28' st Kanoute 5,5), Russo 6 (41' st Murano sv ); Gambale 5,5 . A disp.: Forte, Pizzella, Ricciardi, Maisto, Guadagni. All.: Rastelli 5,5

GIUGLIANO (4-3-1-2): Sassi; Scanagatta, Zullo, Berman, D'Alessio (25' pt Oyewale); Felippe, Gladestony, De Rosa; Ghisolfi (20' st Di Dio); Nocciolini (30' st Biasiol), Salvemini. A disp.: Viscovo, Belardo, De Francesco, Rondinella, Ceparano, Gomez, Poziello R., De Lucia, Kyeremateng, Piovaccari, Rizzo N.. All: Di Napoli.

ARBITRO: Claudio Petrella della sezione di Viterbo.

ASSISTENTI: Giuseppe Centrone della sezione di Molfetta, Santino Spina della sezione di Palermo, Adolfo Baratta della sezione di Rossano (quarto uomo).

AMMONITI: 31' pt Felippe, 9' st Franco e 38' st Salvemini per gioco scorretto, 45' pt De Rosa per comportamento non regolamentare, 35' st Rastelli per proteste.

NOTE: Angoli: 7-0. Recuperi: 2' pt.