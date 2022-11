Coppa Italia Serie C, Catanzaro-Avellino: ecco l'arbitro. Novità per l'orario Mercoledì la sfida al "Ceravolo" per l'ottavo di finale della competizione della Lega Pro

Catanzaro-Avellino, gara valida come ottavo di finale della Coppa Italia di Serie C, in programma mercoledì al "Ceravolo" con calcio d'inizio alle 17, e non più alle 17.30, sarà diretta da Luca Cherchi della sezione di Carbonia, che ha arbitrato 7 match in stagione (2 del girone A, 3 del girone B, una in Primavera 1 e una in Primavera 2).

Prima con i biancoverdi, un precedente con i giallorossi

Nessun precedente con l'Avellino per Cherchi, che ha diretto, invece, il Catanzaro in una occasione, sempre in Coppa Italia di Serie C, nel quarto di finale dell'edizione 2021/2022 (Albinoleffe-Catanzaro 0-1). L'arbitro sardo sarà coadiuvato dagli assistenti, Giulia Tempestilli della sezione di Roma 2 e Luca Landoni della sezione di Milano, e da Enrico Gemelli della sezione di Messina, che sarà il quarto ufficiale nel match in terra calabrese.