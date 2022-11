Avellino, due match chiave: come si prepara il Taranto dell'ex Capuano Domenica la sfida contro i rossoblu, mercoledì il derby con la Juve Stabia per i lupi

Prosegue lontana da occhi indiscreti la preparazione dell'Avellino. Resta il dubbio sulla condizione fisica di Jacopo Dall'Oglio e Richard Marcone, che mercoledì hanno sostenuto lavoro differenziato utile per il rientro in gruppo quanto prima, mentre Ramzi Aya e Antonio Di Gaudio continuavano il loro programma specifico e terapie, riprova dell'ulteriore assenza, praticamente certa, per il primo dei due match casalinghi consecutivi, decisivi nel piano di rilancio immediato in casa biancoverde.

L'obiettivo biancoverde nelle prossime due gare

L'Avellino dovrà sfruttare al massimo le due gare interne di fila. Domenica arriverà il Taranto dell'ex Eziolino Capuano, mercoledì sarà sfida contro la Juve Stabia e i lupi vogliono cancellare il posto playout, che si è venuto a creare con il ko di Picerno. Gli irpini occupano la diciasettesima posizione con soli due punti di vantaggio dalle ultime in classifica (Viterbese, Fidelis Andria e ACR Messina) e con un ritardo di 5 punti dalla zona playoff, obiettivo minimo stagionale, che cambia in virtù dei risultati fin qui ottenuti.

Domenica la sfida contro i rossoblu

Per il Taranto è la seconda trasferta consecutiva dopo quella chiusa con sconfitta a Francavilla Fontana (3-0). Nella giornata di martedì i rossoblu hanno ripreso la preparazione con la classica seduta pomeridiana, seguita dalla doppia del mercoledì: al mattino è stata impegnata in una seduta di forza al mattino con trasformazione sul campo B con circuiti di velocità, nel pomeriggio è stato effettuato un lavoro di alta intensità con la palla e lavoro tattico di reparti. Nella giornata di ieri lo staff tecnico ha optato per una variazione: la consueta partitella ha lasciato spazio ad un allenamento di sviluppo di flusso del gioco con molta attenzione alle palle inattive. Seduta mattutina in giornata, domani la rifinitura e subito dopo la conferenza di presentazione di Avellino-Taranto con Capuano in conferenza stampa allo stadio "Erasmo Iacovone".