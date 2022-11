L'arbitro di Avellino - Juve Stabia: le designazioni della sedicesima giornata Mercoledì sarà turno infrasettimanale nel girone C di Serie C

La gara Avellino - Juve Stabia, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C (girone C), in programma mercoledì (ore 21) allo stadio "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, che in stagione ha arbitrato 7 gare (una del girone A, una del girone B, 4 del girone C e una di Primavera 1): sarà la prima con i biancoverdi e con i gialloblé nel turno infrasettimanale. Il fischietto bergamasco sarà coadiuvato dagli assistenti, Rosario Antonio Grasso della sezione di Acireale e Mario Chichi della sezione di Palermo, con Domenico Leone della sezione di Barletta quarto ufficiale.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Sedicesima Giornata

Avellino - Juve Stabia: Bonacina

Picerno - Monterosi: Rinaldi

Foggia - Messina: Ancora

Catanzaro - Giugliano: Perri

Latina - Monopoli: Catanoso

Potenza - A. Cerignola: Collu

Taranto - Crotone: Nicolini

Turris - F. Andria: Virgilio

V. Francavilla - Pescara: Centi

Viterbese - Gelbison: Delrio