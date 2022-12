L'arbitro di Turris-Avellino: le curiosità e le designazioni del 17° turno Serie C (girone C), domenica alle 17.30 la sfida tra i corallini e i lupi al "Liguori"

La gara Turris-Avellino, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma domenica (ore 17.30) allo stadio "Amerigo Liguori" sarà diretta da Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia, che in stagione ha arbitrato 9 gare (2 del girone A, una del girone B, 3 del girone C, una della Primavera 1, 2 della Primavera 2).

I precedenti

Delrio ha diretto 3 sfide dell'Avellino: lupi mai sconfitti con 2 vittorie (Avellino-Bisceglie 4-2 del 9 dicembre 2020 in Serie C e Avellino-Monterosi 2-1 del 24 febbraio 2019 in Serie D) e un pareggio (Monterosi-Avellino 0-0 del 4 novembre 2018 in quarta serie).

Gli assistenti e il quarto ufficiale per il derby del "Liguori"

Il fischietto emiliano sarà coadiuvato dagli assistenti, Maicol Ferrari della sezione di Rovereto e Giacomo Monaco della sezione di Termoli, con Giorgio Vergaro della sezione di Bari quarto ufficiale.

Gli altri match

Messina - Picerno: Cherchi

A. Cerignola - Crotone: Saia

Catanzaro - V. Francavilla: Bordin

Pescara - Taranto: Kumara

Giugliano - Foggia: Diop

F. Andria - Juve Stabia: Sfira

Gelbison - Latina: Pezzopane

Monopoli - Potenza: Tremolada

Monterosi - Viterbese: Monaldi

Turris - Avellino: Delrio