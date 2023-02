Avellino: Rastelli perde un esterno verso Cerignola. Il punto sugli infortunati Rilancio playoff contro il Crotone, esame di maturità al "Monterisi" domenica (ore 17.30)

Massimo Rastelli non potrà contare su Fabio Tito verso la sfida che vedrà l'Avellino affrontare l'Audace Cerignola domenica (ore 17.30) al "Domenico Monterisi". Doppio giallo, quindi, espulsione nel match contro il Crotone, vinto dai lupi con il finale di 3-1: l'esterno difensivo è stato squalificato dal giudice sportivo per un turno al pari di Miguel Angel Sainz Maza dell'Audace Cerignola, che salterà la gara di domenica.

Altri due dubbi per il tecnico dall'infermeria

Alla ripresa, fissata per domani, Rastelli dovrà valutare le condizioni di Antonio Matera e Antonio Di Gaudio, che non erano a disposizione del tecnico per il posticipo del ventiseiesimo turno contro i pitagorici. Il centrocampista era assente a causa di un risentimento al polpaccio. L'esterno offensivo si è fermato a scopo precauzionale per un fastidio al ginocchio. Inoltre, è attesa per il recupero di Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio dopo il lavoro tra differenziato e terapie svolto nei giorni scorsi con l'assenza di Agostino Rizzo, che ieri non era al "Partenio-Lombardi" per un grave problema di natura familiare.