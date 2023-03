Avellino-Picerno 0-2, Longo: "Siamo una realtà, non più una sorpresa" Il tecnico dei lucani: "Difficoltà in avvio, dal 24' abbiamo cambiato marcia nel match"

Il Picerno vola al quarto posto vincendo ad Avellino (0-2) e superando il Foggia, sconfitto dall'Audace Cerignola (4-2). "La spiegazione è molto semplice. Si è creato, costruito un ambiente sano, intendo un ambiente che ti lascia lo spazio e il tempo di provare e anche commettere errori. - ha spiegato il tecnico dei lucani, Emilio Longo - Gli errori ci sono stati e sono stati formativi. Il direttore (Vincenzo Greco, ndr) ha dato il tempo a questo progetto di avere una sua valenza e oggi ci stiamo prendendo risultati importanti. Rispetto alla partita di oggi, abbiamo sofferto i primi 20 minuti, con onestà. Abbiamo sofferto tanto sulla nostra corsia destra. Lì abbiamo rischiato di poter andare in svantaggio, però la squadra continua a meravigliare gli altri, non me in verità. È rimasta in partita e lo fanno le squadre mature. E dal 24' del primo tempo la squadra ha iniziato a proporre il suo gioco, ha iniziato a limitare i danni che stavano accadendo nella loro fase di possesso palla, abbiamo preso in mano la partita facendo secondo me un secondo tempo di grandissimo spessore. Siamo riusciti ad andare in vantaggio meritatamente. Già prima c'era stato il segnale con il palo di Esposito, poi siamo stati bravi a conservare il risultato mettendoci a 5 quando l'allenatore avversario ha provato a mettere ulteriore peso offensivo. Abbiamo retto bene, abbiamo fatto anche il secondo gol legittimando una partita importante, che ci fa continuare a stare bene, ma come dico sempre, con l'umiltà che contraddistingue questo progetto, dobbiamo solo continuare, non dobbiamo esaltarci".

"Ottimo gruppo di lavoro e calciatori che meritano"

"Se ci esaltiamo daremo ragione a coloro che ci ritengono una sorpresa. - ha aggiunto Longo - Vorrei che questo ambiente fosse rispettato un po' di più, nel senso che dobbiamo essere più una sorpresa, ma bensì dobbiamo essere considerati una società che lavora bene, con un gruppo di lavoro e uno staff che cerca di lavorare, come lavorano bene la società e i calciatori, molto disponibili, che secondo me, meriterebbero la possibilità di essere guardati e visionati da club prestigiosi in Serie C e di categorie superiori".