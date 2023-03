Avellino: due assenze e diversi dubbi verso il derby con la Juve Stabia Lupi con un lunedì di riposo prima della ripresa al "Partenio-Lombardi"

Avellino reduce dal pari a Taranto, Juve Stabia da debacle a bnel nuovo esordio sulla panchina delle vespe per Walter Alfredo Novellino, che domenica (ore 17.30) ospiterà i lupi al “Menti”. Sarà derby spartiacque, da dentro o fuori in termini caratteriali, ma soprattutto di classifica.

Ultima chiamata per i lupi

Limite playoff per l'Avellino, fuori e distante dalla zona valida per gli spareggi promozione, invece, la squadra di Castellammare, che sabato non ha proprio centrato il punto di discontinuità che la società prefigurava con il cambio della guida tecnica. Per l'Avellino è un lunedì di riposo con la preparazione verso il derby del “Menti” che inizierà domani al “Partenio-Lombardi”.

Squalifica di un turno per Tito e D'Angelo

Massimo Rastelli non avrà a disposizione Fabio Tito e Sonny D'Angelo, ammoniti nella gara dello “Iacovone” e che, quindi, saranno squalificati per un turno dal giudice sportivo. Nella prima seduta settimanale il tecnico rivaluterà con lo staff le condizioni fisiche di Pasquale Pane, Simone Benedetti, Ramzi Aya e Marcello Trotta oltre a quelle del lungodegente, Jacopo Dall'Oglio: una situazione non semplice tra infermeria e squalifiche. Tornerà a disposizione, ovviamente, Federico Casarini che nello scorso weekend ha scontato la giornata di squalifica determinata dal quinto giallo stagionale, rimediato in Avellino-Picerno.