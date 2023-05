Avellino, tutto su Perinetti: a lui l'arduo compito di rifondare Si parla di un triennale per l'esperto dirigente

Archiviato Ernesto Salvini, l’Avellino punta tutto su Giorgio Perinetti. Ma per il nero su bianco bisognerà aspettare ancora, per la precisione gli inizi di giugno.

L’esperto dirigente, ex tra le altre di Napoli, Bari, Siena e Palermo, è impegnato infatti nei playout di serie B con il Brescia. Ieri il Cosenza ha vinto il primo round al Marulla della sfida salvezza, in attesa del ritorno al Rigamonti.

Ma non sembrano esserci ostacoli per la firma con il club biancoverde. Si ipotizza per lui un contratto triennale.

L’Avellino è già in ritardo rispetto ad altri club nella programmazione della prossima stagione. Dopo Perinetti, bisognerà individuare un direttore sportivo e soprattutto capire se proseguire davvero con Massimo Rastelli sulla panchina.

La rosa di 29 elementi richiederà un gran lavoro tra l’esigenza di sfoltire e quella altrettanto pressante di rinforzare la squadra dopo un campionato disastroso.