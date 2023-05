Playoff Serie C: resta una sola testa di serie, ecco le due semifinali Si salva una sola seconda dei gironi. C'è un autentico ribaltone in uno dei quarti di finale

Resta in gioco una sola testa di serie nei playoff di Serie C e lo fa grazie a due pareggi a reti bianche. Il Cesena accede alla semifinale promozione con due gare senza gol contro il Vicenza. Il cammino playoff del Crotone dura, invece, appena 180 minuti. Dopo il ko rimediato a Foggia (1-0) i pitagorici sono chiamati a vincere in casa, trovano il vantaggio con Cernigoi al 30' e firmano anche il raddoppio con Gigliotti a pochi secondi dall'intervallo: ma nella ripresa Frigerio al 50' e Beretta al minuto 85 garantiscono il pari ai satanelli, che accedono alla semifinale promozione, dove affronteranno il Pescara.

Gli abruzzesi vincono con il risultato di 3-2 a Chiavari contro la Virtus Entella per il 5-3 in aggregato. Zdenek Zeman e Delio Rossi saranno grandi ex nella sfida tra Foggia e Pescara. Il Lecco firma la grande sorpresa del secondo turno nazionale. Dopo aver perso in casa contro il Pordenone (0-1) deve vincere con due gol di scarto e passa sul campo dei ramarri con il finale di 3-1 (3-2 in aggregato): Francesco Ardizzone ha firmato la rete decisiva al minuto 88. Il Lecco affronterà il Cesena. Nelle semifinali playoff vola via il vantaggio garantito dalla miglior posizione nella stagione regolare: in caso di parità nel risultato in aggregato si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

I risultati

Serie C - Playoff

Secondo Turno Nazionale - Ritorno

Crotone - Foggia 2-2 (2-3 agg.)

Cesena - Vicenza 0-0 (0-0 agg.)

Pordenone - Lecco 1-3 (2-3 agg.)

Virtus Entella - Pescara 2-3 (3-5 agg.)

Final Four - Semifinali

Andata 4/6 - Ritorno 8/6

Foggia - Pescara

Lecco - Cesena

Final Four - Finale

Andata 13/6 - Ritorno 18/6

Il regolamento

"I confronti valevoli quali semifinali saranno disputati in gare di andata e ritorno. Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla finale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla finale le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i tiri di rigore. Le due società vincitrici le semifinali acquisiranno il titolo per l’ammissione alla finale.

La finale sarà disputata in gare di andata e ritorno. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la società vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i tiri di rigore. La società vincitrice la finale acquisirà il titolo per l’ammissione al Campionato di Serie B".