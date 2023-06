Avellino, Puleo: "Girone C sempre complicato, il prossimo ancora di più" L'ex difensore biancoverde, responsabile del settore giovanile del Benevento, al "Partenio-Lombardi"

Simone Puleo ha preso parte all'evento benefico per la TIN dell'ospedale Moscati di Avellino tra le vecchie glorie della società biancoverde che hanno affrontato il team nel nosocomio del capoluogo irpino. "Sono cose che fanno piacere. Fare beneficenza fa bene al cuore. - ha spiegato l'ex difensore biancoverde, responsabile del settore giovanile del Benevento Calcio - Quando ci sono questi eventi bisogna rispondere presente, la salute viene prima di tutto e anche con un piccolo gesto è importante partecipare a questi eventi".

"Almeno 6 club di altissimo livello per la categoria"

"Alla fine credo che in un modo o in un altro l'Avellino ripartirà sempre. Non credo che D'Agostino molli in questo momento, farà la squadra adatta a un campionato prestigioso come quello di Serie C e adatta al nome di Avellino, che deve competere per le zone alte della classifica. Il girone C non l'ho mai visto così facile. Ci sono sempre quelle 4, 5 squadre che punteranno a vincere, vedi Benevento, Catania, Avellino, lo stesso Crotone, eliminato subito dai playoff, una tra Pescara e Foggia. Sarà sempre un campionato tosto con quelle cinque, 6 piazze di un certo livello che lotteranno per vincere. Poi ci sarà differenza con la parte inferiore".