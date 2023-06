Avellino: ecco Condò. Perinetti-Rastelli: lo scenario Sembra profilarsi l'accelerazione tanto attesa dalla piazza biancoverde

Lavoro sottotraccia, ma è ormai chiaro che in casa Avellino è l'ultima settimana di silenzio nato subito dopo la sconfitta con il Monterosi Tuscia per l'epilogo stagionale. Al “Partenio-Lombardi” ecco l'arrivo di Luigi Condò, che sarà il direttore sportivo dell'Avellino. Il nuovo progetto tecnico sta prendendo forma con l'ex Vibonese collaboratore di Giorgio Perinetti.

Lo staff dirigenziale prende forma

Il Brescia ha comunicato la risoluzione consensuale con il dirigente capitolino, che lunedì raggiungerà l'Irpinia per iniziare la nuova avventura. Come nel club lombardo si conferma il ruolo di Perinetti, che diventerà il responsabile dell'area tecnica della società biancoverde con Condò ds, Pierfrancesco Strano per l'area scouting in compagnia di Mario Aiello, già presente nell'organigramma dell'US Avellino in qualità di capo scout dall'ottobre scorso.

Primo contatto con Rastelli nella giornata di lunedì

Perinetti sarà in città con l'inizio della prossima settimana ed è previsto il primo contatto diretto con Massimo Rastelli: l'occasione per definire davvero il progetto con l'allenatore che è legato all'Avellino fino al 30 giugno 2024 con prolungamento automatico fino al 2025 in caso di esonero. E sembra esserci margine per una prosecuzione del rapporto non solo per aspetti meramente contrattuali, ma per dettagli tecnici. Palena ospiterà la prima squadra per la preparazione estiva: ritiro nella cittadina abruzzese.