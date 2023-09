Avellino-Monopoli 4-0, Tomei: "Soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi" Le parole del tecnico pugliese al termine della sfida contro gli irpini

Il Monopoli cade al “Partenio-Lombardi” contro l’Avellino. I pugliesi escono sconfitti con il risultato finale di 4-0: per la squadra di Tomei si tratta del secondo ko stagionale. I biancoverdi torneranno in campo mercoledì 27 settembre per la sfida contro la Casertana: start alle 20:45.

Al termine della sfida ha parlato ai microfoni l'allenatore pugliese Francesco Tomei: "Noi abbiamo giocato un gran primo tempo dove non abbiamo permesso all'Avellino di tirare in porta mettendo in difficoltà una squadra molto forte come i biancoverdi. Noi siamo molto giovani e paghiamo qualche piccolo momento di inesperienza, ma tutto sommato ce la siamo giocati alla pari. Il campionato è lungo e siamo solo all'inizio, ci vorrà tempo. L'Avellino farà un gran campionato".