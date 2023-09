Avellino-Monopoli 4-0, La Porta: "Questa è la giusta strada" Le parole al termine della gara

Un super Avellino espugna il Partenio-Lombardi e vince per 4-0 contro il Monopoli. Gli irpini centrano la seconda vittoria consecutiva e conquistano tre punti fondamentali per muovere la classifica. A determinare il risultato, è stata la doppietta di Patierno e le reti di Armellino e Sgarbi.

Al termine della sfida, ha parlato in conferenza stampa La Porta, chiamato a sostituire lo squalificato Pazienza: “Emozione grandissima guidare la squadra in casa. Complimenti ai ragazzi per questi dieci giorni in cui hanno lavorato tantissimo. Abbiamo preso la giusta strada. I gol potevano arrivare anche nel primo tempo con più determinazione e convinzione. Sono tutti contenti per Patierno ma eravamo tutti tranquilli per il modo in cui stava lavorando, è il giusto premio. Sgarbi ha lavorato bene e si è guadagnato questa chance e ha fatto una gran partita. Varela ha giocato come mezz'ala e lui ha svolto appieno i suoi compiti, anzi si è proposto in zona offensiva con qualità. Ora non dobbiamo esaltarci. Rigione ha sentito un fastidio dietro al flessore, domani farà degli esami".