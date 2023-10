Avellino: turnover con il Monopoli, ma quante assenze per infortunio. Le ultime Convocati Casarini e Mazzocco, fuori lista in campionato, e gli under Mundula e Fusco

Domani (ore 18.30) l'Avellino ospiterà il Monopoli per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Michele Pazienza punterà sul turnover, ma di fatto è un obbligo per il tecnico dei lupi. Sono davvero tante le assenze per infortunio e, inoltre, Fabio Tito e Marco Armellino sono chiamati a scontare un turno di squalifica nella competizione. Nella lista dei convocati ci sono Felice D'Amico, rientrante dopo la tonsillite, Federico Casarini e Davide Mazzocco, fuori lista in campionato, e gli under, Ciro Mundula e Salvatore Fusco.

Stop anche per Patierno. Tempi di recupero da definire

Thiago Cionek è a riposo e non ha ancora potuto sottoporsi agli esami strumentali che chariranno l'entità del problema muscolare accusato a Messina. Dolore al capo lungo del bicipite femorale sinistro per Michele Rigione: l'ex Cosenza raggiungerà la clinica Villa Stuart per un consulto specialistico al pari di Cosimo Patierno. Anche l'attaccante pugliese è uscito con un fastidio muscolare dal "San Filippo - Franco Scoglio": dolore al gemello esterno destro con esami strumentali già sostenuti, ma nella Capitale saranno ancora più chiari i tempi di recupero.

Lavorano a parte Luca Falbo (terzo medio del bicipite femorale destro), Jacopo Dall'Oglio (capo lungo dell'adduttore destro) e Sonny D'Angelo (trauma distorsivo contusivo alla caviglia destra). Programma di riatletizzazione per Raffaele Russo (recupero dalla ricostruzione del legamento crociato).

I convocati

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti

Difensori: Ricciardi, Benedetti, Mulè, Cancellotti, Mundula

Centrocampisti: Sannipoli, Palmiero, Maisto, Mazzocco, Pezzella, Casarini

Attaccanti: Varela, Sgarbi, Marconi, Gori, Fusco, Tozaj, D'Amico