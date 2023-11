Avellino: la prospettiva per Cionek, Rigione, Patierno e Russo Proprio Pazienza ha presentato gli scenari per i quattro calciatori nel post-gara di ieri

Da una parte l'obiettivo di dare continuità ai risultati non mollando nulla, nemmeno il percorso in Coppa Italia di Serie C, per una questione di mentalità, dall'altra la necessità di riequilibrare lo sforzo fisico all'interno della rosa. Sono ore di riposo in casa Avellino dopo il pari con la Virtus Francavilla e da domani sarà lavoro finalizzato alla gestione del match contro il Foggia, valido per il secondo turno eliminatorio della competizione riservata alle squadre di terza serie e in programma mercoledì (ore 18.30) al "Partenio-Lombardi", e della trasferta di Brindisi, della gara di campionato, valida per la tredicesima giornata del girone, in programma domenica prossima (ore 18.30) al "Fanuzzi".

"Cercheremo di capire chi poter mettere in quella zona del campo"

"Cercheremo di preservare qualche giocatore che fino ad ora ha spinto tanto e faremo delle scelte, però faremo di tutto per onorare al massimo quella è che la competizione della Coppa Italia, a maggior ragione poi che giochiamo davanti ai nostri tifosi e, quindi, l'obiettivo sarà quello di passare il turno e di dare una gioia ai tifosi". Così Michele Pazienza ha rivolto lo sguardo alla prossima sfida in calendario con il commento nel post-gara. Il tecnico ha perso anche Tommaso Cancellotti per squalifica (quinto giallo e turno di stop in campionato). Lo staff andrà a caccia dell'ulteriore jolly per firmare di nuovo la linea difensiva a 3: "I drammi sono altri. È chiaro che volevo venire qui a dire che per fortuna, sono contento, non si è fatto male nessuno, ma alla fine ne abbiamo perso un altro (Cancellotti, ndr) per un altro motivo, per squalifica. E, quindi, siamo di nuovo lì a ricontare e contare i giocatori che avremo a disposizione. Ora, a mente lucida, da domani (oggi, ndr) cercheremo di capire chi poter mettere in quella zona del campo, ma sicuramente qualche soluzione potrà venire fuori. Cionek ne avrà ancora per un paio di settimane, credo. E Rigione più o meno siamo lì".

Dentro Patierno e Russo, D'Amico e Mazzocco in Coppa

"Patierno sicuramente mercoledì verrà impiegato. Dovremo decidere il minutaggio. Russo anche. Faremo giocare anche chi, essendo fuori lista (D'Amico e Mazzocco, ndr) non può essere utilizzato. E poi dovremo fare delle scelte, delle valutazioni anche in base ai postumi della gara di oggi (ieri, ndr)".